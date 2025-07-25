Nature: в осадках зафиксировали повышение концентрации трифторуксусной кислоты

По всему миру это вещество обнаруживают в озерах и реках, бутилированной воде, зерновых культурах, печени животных, а также в крови и моче человека. В исследовании говорится, что за последние четыре десятилетия уровень содержания ТФУК повысился в 5−10 раз в листьях и иглах деревьев в Германии. Исследователи также установили рост содержания ТФУК во льдах канадской Арктики и в грунтовых водах в Дании.