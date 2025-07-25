Самарские двигатели обеспечили запуск спутников «Ионосфера» утром 25 июля

25 июля 2025 года в 08:54 по московскому времени с космодрома Восточный состоялся успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». На орбиту выведены космические аппараты «Ионосфера-М» № 3−4 и 18 малых спутников.
Двигатели РД-107А/РД-108А производства ПАО «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) отработали в штатном режиме на I и II ступенях ракеты. Специалисты сервисного центра предприятия обеспечивали контроль работы силовых установок.
Спутники «Ионосфера» разработаны Роскосмосом для проекта «Ионозонд»; они предназначены для изучения физических явлений в ионосфере и магнитосфере Земли. Первые два аппарата группировки были выведены на орбиту в 2024 году.
Двигатели РД-107А/РД-108А используются на всех ракетах-носителях семейства «Союз». Их характеристики: РД-107А (I ступень) — тяга 85,6 тс, удельный импульс 320,2 с; РД-108А (II ступень) — 80,8 тс и 320,6 с соответственно.
Предприятие имеет более чем 60-летнюю историю поставок для космической отрасли. С 1961 года все отечественные пилотируемые пуски осуществлялись с двигателями самарского производства. Всего выпущено свыше 12 тысяч двигателей; проведено 2005 успешных запусков. Доля предприятия на российском рынке ракетных двигателей превышает 80%.
Ранее мы писали о том, что поздно вечером 4 июля 2025 года с космодрома Байконур осуществлён успешный старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-31». Запуск произошёл в 22:32 по московскому времени при участии двигателя самарского производства.
Корабль доставит на Международную космическую станцию 2,5 тонны грузов: научное оборудование; медицинские принадлежности; продукты питания; одежду; компоненты топлива и другие необходимые материалы.
В «Роскосмосе» подтвердили, что полёт проходит по плану. Стыковка с МКС произведена 6 июля. Онлайн-трансляцию запуска наблюдали миллионы зрителей.
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