Mars постепенно прекратит производство шоколадных плиток Dove и «Коркунов»

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Компания Mars с 1 января 2025 года постепенно прекращает выпуск шоколадных плиток брендов Dove и «Коркунов», которые производятся на Одинцовской кондитерской фабрике, а также выводит их из ассортимента, при этом продолжит выпуск конфет и мини-плиток под этими брендами, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского подразделения Mars.