Mars постепенно прекратит производство шоколадных плиток Dove и «Коркунов»

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Компания Mars с 1 января 2025 года постепенно прекращает выпуск шоколадных плиток брендов Dove и «Коркунов», которые производятся на Одинцовской кондитерской фабрике, а также выводит их из ассортимента, при этом продолжит выпуск конфет и мини-плиток под этими брендами, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского подразделения Mars.
«С целью оптимизации бизнес-модели и максимально эффективного использования имеющихся ресурсов, принято решение о постепенном прекращении производства и выводе из ассортимента шоколадных плиток под торговыми марками Dove и “Коркунов” с 1 января 2025 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение компании позволит ей сфокусироваться на производстве шоколадных конфет и мини-плиток Dove Promises и «Коркунов» Pure Choco.
«Одинцовская кондитерская фабрика всегда стремится следовать запросам потребителей, обеспечивая их высококачественной и доступной продукцией. Для этого у нас ведется постоянная работа по улучшению эффективности», — добавляется в сообщении.
Mars — один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов — шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.
В марте 2022 года Mars сообщил, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России, прекращает рекламную деятельность в стране, а также импорт или экспорт готовой продукции. При этом уточнялось, что российские производства компании продолжают операционную деятельность.