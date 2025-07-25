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В Москве обновили дизайн схемы метро

Дептранс: в Москве обновили дизайн схемы метро.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Дизайн схемы метро обновили в Москве, новую версию уже можно увидеть на некоторых станциях, а скоро и в поездах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«Новая путеводная звезда пассажиров метро — схема в обновленном дизайне… Дизайн схемы метро был кардинально обновлен в 2013 году и с тех пор продолжает совершенствоваться. Рассказываем, что в новом дизайне: только плавные линии и никаких острых углов; крупные парки в пешей доступности от метро; иллюстрации зданий железнодорожных и речных вокзалов, а также небоскребов делового центра “Москва-Сити”, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что дизайн новой схемы подготовили к открытию нового участка Троицкой линии «Новаторская — ЗИЛ». Его уже можно увидеть на некоторых станциях метро, а вскоре — и в поездах.

«В этом году для удобства пользователей изменим дизайн схемы метро. Всего разместим более 38 тысяч схем к открытию нового участка Троицкой линии. Внедрили уникальные решения на основе анализа восприятия изображений. Дизайн разрабатывали с учетом обратной связи от пассажиров, а новый подход к созданию навигации позволит москвичам и туристам еще быстрее считывать информацию», — приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.