В Москве обновили дизайн схемы метро

«Новая путеводная звезда пассажиров метро — схема в обновленном дизайне… Дизайн схемы метро был кардинально обновлен в 2013 году и с тех пор продолжает совершенствоваться. Рассказываем, что в новом дизайне: только плавные линии и никаких острых углов; крупные парки в пешей доступности от метро; иллюстрации зданий железнодорожных и речных вокзалов, а также небоскребов делового центра “Москва-Сити”, — говорится в сообщении ведомства.