В Москве обновили дизайн схемы метро

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Дизайн схемы метро обновили в Москве, новую версию уже можно увидеть на некоторых станциях, а скоро и в поездах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«Новая путеводная звезда пассажиров метро — схема в обновленном дизайне… Дизайн схемы метро был кардинально обновлен в 2013 году и с тех пор продолжает совершенствоваться. Рассказываем, что в новом дизайне: только плавные линии и никаких острых углов; крупные парки в пешей доступности от метро; иллюстрации зданий железнодорожных и речных вокзалов, а также небоскребов делового центра “Москва-Сити”, — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что дизайн новой схемы подготовили к открытию нового участка Троицкой линии «Новаторская — ЗИЛ». Его уже можно увидеть на некоторых станциях метро, а вскоре — и в поездах.
«В этом году для удобства пользователей изменим дизайн схемы метро. Всего разместим более 38 тысяч схем к открытию нового участка Троицкой линии. Внедрили уникальные решения на основе анализа восприятия изображений. Дизайн разрабатывали с учетом обратной связи от пассажиров, а новый подход к созданию навигации позволит москвичам и туристам еще быстрее считывать информацию», — приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.