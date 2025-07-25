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Нарушений не выявлено: полиция проверила информацию о плате за проход на пляж в Волчанце

На территории установлен ограничивающий проезд трос.

Источник: PrimaMedia.ru

Полиция проверила информацию о плате за проход на пляж в поселке Волчанец. Нарушений выявлено не было, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

На территории установлен ограничивающий проезд трос. Сбор денег, как показала проверка, осуществляется уполномоченными лицами за предоставление услуг по установке кемпинга, уборке территории и поддержанию порядка. Соответствующее разрешение было продемонстрировано сотрудникам полиции. Услуги оказываются в рамках действующего законодательства.

Напомним, на пляже в поселке Волчанец берут деньги за проезд к месту отдыха. Неизвестные требуют с желающих отдохнуть 300 рублей за проезд на необорудованный пляж. Полиция проводила проверку на основании жалоб местных жителей.