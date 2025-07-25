Мучить птицу, гонять на мопедах — детей Владивостока тянет на сомнительные развлечения

В телеграм-канале опубликовано видео, на котором группа детей играет с птицей, предположительно с ласточкой, — ловит её, отпускает и снова ловит, а птица не имеет возможности далеко улететь предположительно из-за травмы. Причастны ли дети к травме ласточки, автор сказать затрудняется, но утверждает, что несколько дней назад эта же компания детей так же тискала голубя, в итоге птица погибла.
По словам очевидца, детям, мучающим ласточку, неоднократно были сделаны замечания, но они отказались отпускать свою живую игрушку. Инцидент произошёл в микрорайоне Второй Речки, предположительно в парке «Солнышко».
Стоит отметить, что недавно дети забили голубя палками в Уссурийске. Полиция установила личности малолетних живодёров и их родителей, составив на взрослых, не желающих должным образом воспитывать детей, административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ.
В другом квартале Второй Речки, в районе дома № 58а по улице Русской, демонстрировали противоправное поведение другие подростки — несовершеннолетние водители мопедов. Мальчишки катались по придомовому проезду, где обычно гуляют родители с детскими колясками, выполняли трюки, защитной экипировки на них не было. Накануне полиция Приморья сообщала о 15-летнем юноше, который впал в кому после неудачного падения с мопеда в Шкотовском округе, и его жизнь, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, остаётся в опасности.