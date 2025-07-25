Мучить птицу, гонять на мопедах — детей Владивостока тянет на сомнительные развлечения

В другом квартале Второй Речки, в районе дома № 58а по улице Русской, демонстрировали противоправное поведение другие подростки — несовершеннолетние водители мопедов. Мальчишки катались по придомовому проезду, где обычно гуляют родители с детскими колясками, выполняли трюки, защитной экипировки на них не было. Накануне полиция Приморья сообщала о 15-летнем юноше, который впал в кому после неудачного падения с мопеда в Шкотовском округе, и его жизнь, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, остаётся в опасности.