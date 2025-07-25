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Циклон обрушит на Казахстан дожди и пыльные бури

Казахстанцам синоптики РГП «Казгидромет» рассказали о предстоящей погоде на выходные. Так, с 26 по 28 июля 2025 года на севере страны пройдут сильные дожди. Жителям южных регионах предстоит пережить очередные знойные и засушливые дни, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 760 мм рт. ст. +24°

Так, согласно распространенному релизу, синоптическую ситуацию над Казахстаном сформирует циклон, с которым ожидается облачная с прояснениями погода.

Пройдут дожди с грозами. На северо-западе, севере, в центре республики — сильные дожди, град, шквал. Также по республике ожидается усиление ветра, на юге — с пыльной бурей.

Пресс-служба РГП «Казгидромет».

В дополнительной части сказано, что значительных изменений в температурном фоне не ожидается.

К примеру, на востоке, юго-востоке по-прежнему сохраняется очень сильная жара до +42°С.