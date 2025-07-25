Циклон обрушит на Казахстан дожди и пыльные бури

Казахстанцам синоптики РГП «Казгидромет» рассказали о предстоящей погоде на выходные. Так, с 26 по 28 июля 2025 года на севере страны пройдут сильные дожди. Жителям южных регионах предстоит пережить очередные знойные и засушливые дни, сообщает Zakon.kz.