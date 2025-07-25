Циклон обрушит на Казахстан дожди и пыльные бури

Так, согласно распространенному релизу, синоптическую ситуацию над Казахстаном сформирует циклон, с которым ожидается облачная с прояснениями погода.
Пройдут дожди с грозами. На северо-западе, севере, в центре республики — сильные дожди, град, шквал. Также по республике ожидается усиление ветра, на юге — с пыльной бурей.
В дополнительной части сказано, что значительных изменений в температурном фоне не ожидается.
К примеру, на востоке, юго-востоке по-прежнему сохраняется очень сильная жара до +42°С.