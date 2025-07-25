Звонок и храм: раскрыты причины конфликта Таиланда и Камбоджи

Две страны в Юго-Восточной Азии конфликтуют с 1960-х годов. Причина разногласий — старинный храм Преах Вихеар на вершине 525-метрового утёса в горах Дангрек, расположенный на границе государств. Камбоджа и Таиланд много лет спорили друг с другом, кому он принадлежит. В 1962 году Международный суд отнес участок, на котором располагается храм, к камбоджийской территории. В Таиланде до сих пор не согласны с этим решением, рассказала RTVI директор Центра АСЕАН ИМИ, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России Екатерина Колдунова.
Территориальный спор уже несколько раз приводил к обострению отношений между соседями. Земля и храм на ней, отданные Камбодже, также становятся причиной разногласий в рядах политических сил Таиланда. С 2008 по 2011 год в Королевстве разыгралась нешуточная политическая борьба: противники таиландского премьер-министра Таксина Чинавата обвинили его в поддержке Камбоджи. Политик действительно имел дружественные связи с камбоджийским премьером Хун Сеном. Это стало аргументом против главы тайского правительства и поводом для обострений отношений с Таиландом. В 2008, 2009, 2011 годах пограничники соседствующих государств вступали в боестолкновения. В итоге конфликт удалось урегулировать.
По мнению Колдуновой, текущее противостояние двух стран развивается по сценарию предыдущей эскалации, так как также связано с внутриполитическим расколом в Таиланде и территориальным спором за храм.
Сейчас в Королевстве дочь Таксина Чинавата, занимающая пост премьер-министра, Пхетхонгтан Чинават конфликтует с высокопоставленными военными. Разногласия между ними возникли из-за скандала с утечкой телефонного разговора Чинават с бывшим премьером Камбоджи Хун Сеном, который в 2023 году передал свой пост сыну Хун Манету.
«В телефонном разговоре с Хун Сеном она имела неосторожность обвинить военных в разжигании пограничного конфликта. Разговор стал достоянием общественности, начались столкновения на границе», — объяснила Колдунова.
Как сообщает TRT Global, Пхетхонгтан Чинават позвонила лидеру Камбоджи Хун Сену в начале июня. Темой беседы стала перестрелка на границе между государствами 28 мая, в результате которой погиб камбоджийский пограничник. Переговоры записали и опубликовали в Сети. Выяснилось, что таиландский премьер называет Хун Сена «дядюшкой» и не стесняется критиковать генералов своей страны. В Таиланде разговор восприняли как предательство интересов государства и оскорбление представителей вооруженных сил.
1 июля решением Конституционного суда Пхетхонгтан Чинават отстранили от должности. Поддерживающие ее силы отказались от нее, в стране начался политический кризис, а на границе с Камбоджей — почти полноценные боевые действия.
Политологи предполагают, что «слив» телефонного разговора — это попытка камбоджийского лидера Хун Сена сместить Пхетхонгтан Чинават. Аргументом в пользу такой версии является тот факт, что переговоры рассекретила камбоджийская сторона. Кроме того, Хун Сен ранее заявлял, что «в Таиланде скоро будет новый премьер».
Напомним, боевые действия между Таиландом и Камбоджей начались 24 июля. Бойцы сухопутных войск с обеих сторон вступили в перестрелку друг с другом. Зоной боя стала территория храмового комплекса Моан Тхом, который является памятником Кхмерской империи и предметом территориального спора между государствами. Позднее стало известно о том, что бои ведутся как минимум в районах шести пограничных пунктов. Стороны начали использовать для нанесения ударов по друг другу артиллерию и авиацию.