Звонок и храм: раскрыты причины конфликта Таиланда и Камбоджи

Территориальный спор уже несколько раз приводил к обострению отношений между соседями. Земля и храм на ней, отданные Камбодже, также становятся причиной разногласий в рядах политических сил Таиланда. С 2008 по 2011 год в Королевстве разыгралась нешуточная политическая борьба: противники таиландского премьер-министра Таксина Чинавата обвинили его в поддержке Камбоджи. Политик действительно имел дружественные связи с камбоджийским премьером Хун Сеном. Это стало аргументом против главы тайского правительства и поводом для обострений отношений с Таиландом. В 2008, 2009, 2011 годах пограничники соседствующих государств вступали в боестолкновения. В итоге конфликт удалось урегулировать.