Глушители дронов отправили из Иркутска в зону СВО

— В прошлом году заезжал в мастерскую, которая организована в приемной депутата Думы Иркутска. Тогда женщины рассказали, что помимо маскировочных сетей, которые тогда были поставлены на поток, начали производство систем РЭБ, — пишет мэр Иркутска.