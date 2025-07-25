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Глушители дронов отправили из Иркутска в зону СВО

Из Иркутска в зону спецоперации начали отправлять средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые используются в окопах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Эти устройства производятся в местной общественной организации, которая уже более двух лет помогает иркутским подразделениям. Об этом в своем тг-канале рассказал Руслан Болотов, мэр Иркутска.

— В прошлом году заезжал в мастерскую, которая организована в приемной депутата Думы Иркутска. Тогда женщины рассказали, что помимо маскировочных сетей, которые тогда были поставлены на поток, начали производство систем РЭБ, — пишет мэр Иркутска.

За несколько месяцев они совместно с военнослужащими разработали портативную (окопную) систему радиоэлектронной борьбы, которая блокирует частоты, используемые вражескими беспилотниками. Устройство легкое и компактное, его удобно держать в руках и носить с собой.

Кроме окопных систем радиоэлектронной борьбы «за ленточку» были отправлены системы для установки на тяжелую технику, три автомобиля, антидроновые одеяла, маскировочные сети, сухие супы, автозапчасти, станки для намотки оптического волокна и многое другое.