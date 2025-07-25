Совфед освободил работающих по квоте мигрантов от экзаменов по русскому

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, освобождающий от сдачи экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ мигрантов, работающих в рамках квоты.
«От подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ при подаче заявления о выдаче разрешения на работу освобождаются иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на основании разрешений на работу, оформленных в рамках квоты, установленной правительством РФ.», — говорится в тексте одобренного сенаторами закона.
Кроме того, законом предусматривается увеличение срока предоставления при выдаче РВП документа, подтверждающего владение русским языком, для квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по профессии в соответствии с перечнем профессий, утвержденным приказом Минтруда.