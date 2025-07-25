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В Пулково отчитались о мерах по возвращению багажа пассажиров Turkish Airlines

В Пулково усилили меры по возвращению багажа пассажирам авиакомпании Turkish Airlines. О предпринимаемых действиях отчиталась пресс-служба аэропорта.

Источник: пресс-служба аэропорта Пулково

Так, был усилен и перераспределен персонал оперативных смен Lost & Found. К работе службы также присоединились офисные сотрудники Пулково. Поступивший багаж располагается в специально выделенной зоне, систематизируется по рейсам и получает номерные пломбы и необходимые документы.

Также была организована круглосуточная обработка обращений. Работа с заявками проходит в ускоренном режиме, подчеркнули в пресс-службе аэропорта. Доставка и выдача багажа владельцам также осуществляется круглосуточно.

«Аэропорт предпринимает все возможные меры, чтобы ситуация была решена максимально быстро и комфортно для вас», — написали в Telegram-канале воздушной гавани.