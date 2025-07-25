«Нажми Start и получи подарок!»: в Приморье появилась новая схема полного уничтожения аккаунтов

Представьте: вы получаете сообщение от якобы знакомого. Ничего подозрительного — обычное приглашение попробовать новый бот. «Нажми Start и получи подарок!» — заманчиво предлагает собеседник. Вы, не подозревая подвоха, нажимаете заветную кнопку. Экран мигает, и безобидный бот вдруг превращается в зловещего двойника — Telegram Wallet или Support Bot. Но это уже не помощники, а хищники, получившие полный контроль над вашим аккаунтом, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Дальше все происходит как в плохом фильме. На ваш аккаунт обрушивается лавина жалоб. Система безопасности Telegram срабатывает молниеносно — профиль блокируется за нарушение правил. И вот вы уже стоите перед глухой стеной: восстановить доступ невозможно. Все переписки, фото, видео — все исчезло навсегда.
Мошенники нашли идеальный способ уничтожить цифровой след жертвы. Они не крадут деньги, не вымогают пароли — они просто стирают вас из Telegram.
Помните: правило безопасности простое до банальности. Никогда, ни при каких обстоятельствах не нажимайте Start в ботах от незнакомых людей.
Ранее мы писали, что мошенники воруют деньги со счетов приморцев через «ошибочные переводы».