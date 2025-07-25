«Нажми Start и получи подарок!»: в Приморье появилась новая схема полного уничтожения аккаунтов

Представьте: вы получаете сообщение от якобы знакомого. Ничего подозрительного — обычное приглашение попробовать новый бот. «Нажми Start и получи подарок!» — заманчиво предлагает собеседник. Вы, не подозревая подвоха, нажимаете заветную кнопку. Экран мигает, и безобидный бот вдруг превращается в зловещего двойника — Telegram Wallet или Support Bot. Но это уже не помощники, а хищники, получившие полный контроль над вашим аккаунтом, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».