«Крайне возмущен, вокруг беспорядок»: Дмитрий Демешин высказался о ситуации и ФАПами с Нанайском районе

«В селе Синда модульный ФАП уже построен. И что мы видим? До сих пор все закрыто “на лопату”! Нет ни подключения к инженерным сетям, ни смонтированного оборудования, ни лицензии на работу, вокруг беспорядок. В Найхине с новым ФАПом вообще бардак. Начали строить один, расторгли контракт с подрядчиком, идут судебные разбирательства. На другой площадке теперь строят другой ФАП. Как использовать недострой, никто не думает. А там можно сделать пункт скорой помощи, кабинет стоматологии и квартиры для медиков», — сказал Дмитрий Демешин.
Глава региона подверг резкой критике руководство социального блока правительства края за затягивание сроков и потребовал ускорить сроки работ.
«Возмутительная ситуация! Будем проводить проверки, разбираться, почему чиновники оказались неспособны эффективно администрировать процесс. Заброшено одно здание, начали строить другое. Что делать с первым зданием, непонятно. И, самое главное, не имеют ответов ни по срокам, ни по алгоритму решения этой проблемы. Поэтому поставил задачу дневать и ночевать на этих объектах, пока они не будут сданы. Это задача как перед главой района как выгодоприобретателем, так и перед министрами», — отметил Дмитрий Демешин.