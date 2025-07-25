Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Крайне возмущен, вокруг беспорядок»: Дмитрий Демешин высказался о ситуации и ФАПами с Нанайском районе

Губернатор края Дмитрий Демешин совершил рабочую поездку в Нанайский район. Проинспектировав стройплощадки фельдшерско-акушерских пунктов в селах Синда и Найхин, он остался недоволен тем, что ФАПы все еще не сданы.

«В селе Синда модульный ФАП уже построен. И что мы видим? До сих пор все закрыто “на лопату”! Нет ни подключения к инженерным сетям, ни смонтированного оборудования, ни лицензии на работу, вокруг беспорядок. В Найхине с новым ФАПом вообще бардак. Начали строить один, расторгли контракт с подрядчиком, идут судебные разбирательства. На другой площадке теперь строят другой ФАП. Как использовать недострой, никто не думает. А там можно сделать пункт скорой помощи, кабинет стоматологии и квартиры для медиков», — сказал Дмитрий Демешин.

Глава региона подверг резкой критике руководство социального блока правительства края за затягивание сроков и потребовал ускорить сроки работ.

«Возмутительная ситуация! Будем проводить проверки, разбираться, почему чиновники оказались неспособны эффективно администрировать процесс. Заброшено одно здание, начали строить другое. Что делать с первым зданием, непонятно. И, самое главное, не имеют ответов ни по срокам, ни по алгоритму решения этой проблемы. Поэтому поставил задачу дневать и ночевать на этих объектах, пока они не будут сданы. Это задача как перед главой района как выгодоприобретателем, так и перед министрами», — отметил Дмитрий Демешин.