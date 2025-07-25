«Крайне возмущен, вокруг беспорядок»: Дмитрий Демешин высказался о ситуации и ФАПами с Нанайском районе

«В селе Синда модульный ФАП уже построен. И что мы видим? До сих пор все закрыто “на лопату”! Нет ни подключения к инженерным сетям, ни смонтированного оборудования, ни лицензии на работу, вокруг беспорядок. В Найхине с новым ФАПом вообще бардак. Начали строить один, расторгли контракт с подрядчиком, идут судебные разбирательства. На другой площадке теперь строят другой ФАП. Как использовать недострой, никто не думает. А там можно сделать пункт скорой помощи, кабинет стоматологии и квартиры для медиков», — сказал Дмитрий Демешин.