В нацпарке «Башкирия» запечатлели медвежье семейство

Фотоловушка в заповеднике засняла трогательные кадры из жизни дикой природы. На них запечатлена медведица с потомством. На видео видно, как малыши трутся о дерево, пока их мать внимательно осматривает окрестности.
Специалисты нацпарка пояснили, что в первый год жизни медвежата неотлучно следуют за матерью. Она показывает им, как находить пропитание, и защищает от всех опасностей, включая взрослых медведей-самцов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.