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В нацпарке «Башкирия» запечатлели медвежье семейство

На видео попал день в лесу медведицы с медвежатами.

Источник: Комсомольская правда

Фотоловушка в заповеднике засняла трогательные кадры из жизни дикой природы. На них запечатлена медведица с потомством. На видео видно, как малыши трутся о дерево, пока их мать внимательно осматривает окрестности.

Специалисты нацпарка пояснили, что в первый год жизни медвежата неотлучно следуют за матерью. Она показывает им, как находить пропитание, и защищает от всех опасностей, включая взрослых медведей-самцов.

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