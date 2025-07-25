В Омске скоропостижно скончался преподаватель колледжа с 30-летним стажем

Сегодня стало известно о кончине Игоря Лопарева, опытного преподавателя истории Омского колледжа профессиональных технологий. Его уход стал неожиданной и тяжелой потерей для всего колледжа и учеников, которых он вдохновлял на протяжении многих лет.
Игорь Лопарев посвятил образовательному учреждению большую часть своей жизни. В этом году он мог бы отметить 30-летний юбилей работы в колледже. За годы своей педагогической деятельности он зарекомендовал себя как преданный своему делу человек, чьи знания и профессионализм оставили яркий след в сердцах студентов и коллег.
Прощание с Игорем Лопаревым состоится завтра, 26 июля, в ритуальном зале по адресу: улица Рокоссовского, 17. Церемония прощания пройдет с 12:00 до 13:00.
Редакция «КП Омск» выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.