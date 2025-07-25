В Омске скоропостижно скончался преподаватель колледжа с 30-летним стажем

Игорь Лопарев посвятил образовательному учреждению большую часть своей жизни. В этом году он мог бы отметить 30-летний юбилей работы в колледже. За годы своей педагогической деятельности он зарекомендовал себя как преданный своему делу человек, чьи знания и профессионализм оставили яркий след в сердцах студентов и коллег.