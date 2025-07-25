Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске скоропостижно скончался преподаватель колледжа с 30-летним стажем

Прощание с педагогом состоится завтра, 26 июля.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня стало известно о кончине Игоря Лопарева, опытного преподавателя истории Омского колледжа профессиональных технологий. Его уход стал неожиданной и тяжелой потерей для всего колледжа и учеников, которых он вдохновлял на протяжении многих лет.

Игорь Лопарев посвятил образовательному учреждению большую часть своей жизни. В этом году он мог бы отметить 30-летний юбилей работы в колледже. За годы своей педагогической деятельности он зарекомендовал себя как преданный своему делу человек, чьи знания и профессионализм оставили яркий след в сердцах студентов и коллег.

Прощание с Игорем Лопаревым состоится завтра, 26 июля, в ритуальном зале по адресу: улица Рокоссовского, 17. Церемония прощания пройдет с 12:00 до 13:00.

Редакция «КП Омск» выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.