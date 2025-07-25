В предстоящие выходные в Челябинской области заметно похолодает

В субботу облачно с прояснением. Ночью местами, днем в большинстве районов прошумят кратковременные дожди, на юге — с грозами. Ветер северной четверти 4−9 м/с, днем отдельные порывы до 12 м/с.
Температура воздуха 26 июля ночью плюс 12−17, при прояснении — до 9 градусов, днем −19−24, в горах — до 16 градусов.
В воскресенье облачно с прояснением, повсеместно пробарабанят небольшие, местами — умеренные дожди. Ветер северной четверти 5−10 м/с.
Температура воздуха 27 июля ночью плюс 9−14, днем — 14−19 градусов.
В понедельник все также облачно с прояснением, везде пройдут дожди, местами — сильные. Ветер северной четверти 5−10 м/с. Температура воздуха 28 июля ночью плюс 9−14, днем −17−22.