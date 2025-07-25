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В предстоящие выходные в Челябинской области заметно похолодает

В предстоящие выходные в Челябинской области заметно похолодает, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 760 мм рт. ст. +24°
Источник: Reuters

В субботу облачно с прояснением. Ночью местами, днем в большинстве районов прошумят кратковременные дожди, на юге — с грозами. Ветер северной четверти 4−9 м/с, днем отдельные порывы до 12 м/с.

Температура воздуха 26 июля ночью плюс 12−17, при прояснении — до 9 градусов, днем −19−24, в горах — до 16 градусов.

В воскресенье облачно с прояснением, повсеместно пробарабанят небольшие, местами — умеренные дожди. Ветер северной четверти 5−10 м/с.

Температура воздуха 27 июля ночью плюс 9−14, днем — 14−19 градусов.

В понедельник все также облачно с прояснением, везде пройдут дожди, местами — сильные. Ветер северной четверти 5−10 м/с. Температура воздуха 28 июля ночью плюс 9−14, днем −17−22.