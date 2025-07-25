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В Енисейске из-за разрушения дамбы на реке Мельничная введен режим ЧС

В городе Енисейске Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации в связи с прогрессирующим разрушением дамбы на реке Мельничная.

В городе Енисейске Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации в связи с прогрессирующим разрушением дамбы на реке Мельничная. Причиной происшествия стал износ конструкции.

Ситуация обострилась настолько, что 16 мая 2025 года в городе был введён режим «повышенная готовность» из-за угрозы обрушения.

Однако, дальнейшее увеличение провала в дамбе привело к необходимости введения режима «чрезвычайная ситуация» 24 июля 2025 года.

По оценкам специалистов, обрушение дамбы может привести к перекрытию реки Мельничная. В связи с этим движение транспорта и пешеходов по дамбе ограничено. К счастью, дорога не является основной транспортной артерией города, и имеется объездной путь.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. К ликвидации последствий возможного обрушения привлечены 11 человек и 3 единицы техники, в том числе 3 сотрудника и 1 единица техники от подразделений МЧС России.

Информация о развитии ситуации уточняется. Администрация города призывает жителей соблюдать осторожность и следовать указаниям экстренных служб.

Как ранее писал «МК в Красноярске», Красноярский край увеличивает запасы на случай ЧС. В настоящее время краевой Центр ГО и ЧС на 100% укомплектован материальными ресурсами, необходимыми для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.