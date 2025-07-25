Стало понятно, почему в Молдове так круто подорожала недвижимость: На таможне у жителя Украины нашли два мешка денег — около 250 тысяч евро

Крупную сумму наличных обнаружили молдавские таможенники на пункте пропуска Паланка в ночь на 25 июля.
Как сообщают источники PulsMedia.MD, около 23:00 на въезд в Молдову прибыл автомобиль Toyota RAV4 с украинскими номерами. В ходе углублённого осмотра в подлокотнике внедорожника была найдена крупная сумма — 150 000 долларов США и 100 000 евро, которые не были задекларированы.
Удивительное дело: украинские таможенники пропустили его без проблем.
А потом эти же украинцы пилят в Тик-Токе видосы о том, что в Молдове все дорого: особенно недвижимость.
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