Стало понятно, почему в Молдове так круто подорожала недвижимость: На таможне у жителя Украины нашли два мешка денег — около 250 тысяч евро

Как сообщают источники PulsMedia.MD, около 23:00 на въезд в Молдову прибыл автомобиль Toyota RAV4 с украинскими номерами. В ходе углублённого осмотра в подлокотнике внедорожника была найдена крупная сумма — 150 000 долларов США и 100 000 евро, которые не были задекларированы.