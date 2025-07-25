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«Собрали по кусочкам»: врачи восстановили лицо пациентки после нападения алабая в Приморье

После четырёхчасовой реконструктивной операции женщина вернулась к полноценной жизни.

Источник: PrimaMedia.ru

Врачи Приморья помогли 70-летней женщине восстановиться после жуткого нападения алабая. Инцидент произошел 2 июня в посёлке Амгу Тернейского района, когда пенсионерка находилась в гостях. Собака, принадлежащая одному из хозяев, неожиданно набросилась на женщину, нанеся ей множественные рваные раны головы, лица и правой руки, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) краевой клинической больницы № 2.

Алабай изувечил пенсионерку в Приморье — возбуждено уголовное дело.

Женщину в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

Пациентку в тяжёлом состоянии экстренно доставили во Владивостокскую клиническую больницу № 2. После стабилизации она была госпитализирована в Краевую клиническую больницу № 2 в отделение челюстно-лицевой хирургии.

Хирурги провели многочасовую операцию, совмещающую первичную обработку ран и элементы реконструктивной и пластической хирургии. Особую сложность вызвало восстановление уха — его приходилось буквально «собирать» из многочисленных фрагментов кожных лоскутов и хрящей.

«Вмешательство длилось порядка четырёх часов и прошло успешно, главное — ухо полностью прижилось, и нам удалось сохранить естественную подвижность и мимику лица», — поделился заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии ККБ № 2 Алексей Романчук.

Отмечается, что восстановление пациентки прошло успешно: от случившегося остались лишь едва заметные шрамы.

Напомним, во Владивостоке врачи спасли мужчину после нападения медведя. Животное напало на сборщика шишек, причинив ему серьезные травмы. Лицо пришлось буквально «собирать заново».