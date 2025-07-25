«Собрали по кусочкам»: врачи восстановили лицо пациентки после нападения алабая в Приморье

Врачи Приморья помогли 70-летней женщине восстановиться после жуткого нападения алабая. Инцидент произошел 2 июня в посёлке Амгу Тернейского района, когда пенсионерка находилась в гостях. Собака, принадлежащая одному из хозяев, неожиданно набросилась на женщину, нанеся ей множественные рваные раны головы, лица и правой руки, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) краевой клинической больницы № 2.