В Красноярске отметят День Военно-морского флота России

Буквально пару слов о том, что ждет гостей праздника. Сначала в 9:45 утра состоится военно-морской парад. Это торжественное построение ветеранов и подъем флагов ВМФ. В честь моряков, погибших при исполнении воинского долга, на воду спустят памятные венки.