В Красноярске отметят День Военно-морского флота России. Событие состоится 27 июля на Центральной набережной Енисея — рядом с музейным центром «Площадь Мира». Организаторы подготовили традиционные и интересные праздничные мероприятия.
Буквально пару слов о том, что ждет гостей праздника. Сначала в 9:45 утра состоится военно-морской парад. Это торжественное построение ветеранов и подъем флагов ВМФ. В честь моряков, погибших при исполнении воинского долга, на воду спустят памятные венки.
В 11:20 часов начнется концерт. Прозвучат песни о море и военном флоте в исполнении вокального ансамбля ветеранов ВМФ «Океан», творческого объединения «БИС» красноярского Дома офицеров, солистов Красноярского музыкального театра и других артистов.