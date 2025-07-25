Власти Ростовской области прокомментировали задержание в минсельхозе региона

Власти Ростовской области официально подтвердили задержание начальника одного из отделов донского министерства сельского хозяйства. Комментарий предоставили в пресс-центре регионального правительства 25 июля.
— Правоохранители задержали начальника отдела развития отраслей растениеводства министерства сельского хозяйства и продовольствия Дона. Проводятся следственные действия. Правительство региона оказывает необходимое содействие следственным органам, — говорится в сообщении.
Напомним, по данным УФСБ, чиновник требовал с сельхозпроизводителей 5% от сумм субсидий. Деньги он якобы брал за помощь в получении господдержки при обращениях за возмещением части затрат на производство и реализацию зерновых культур. В связи с этим возбуждено дело по статье «Получение взятки» (ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Сейчас проводятся оперативные и следственные мероприятия. Подробности уточняются.
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