Власти Ростовской области прокомментировали задержание в минсельхозе региона

Напомним, по данным УФСБ, чиновник требовал с сельхозпроизводителей 5% от сумм субсидий. Деньги он якобы брал за помощь в получении господдержки при обращениях за возмещением части затрат на производство и реализацию зерновых культур. В связи с этим возбуждено дело по статье «Получение взятки» (ч. 5 ст. 290 УК РФ).