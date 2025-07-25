В Хамовниках построят общежитие для студентов Сеченовского университета

Для студентов Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова построят новое общежитие. Современные здания площадью 24,6 тысячи квадратных метров появятся в Хамовниках на улице Россолимо (дом 11/1). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Концепция предполагает создание максимально комфортной среды для проживания, учебы и отдыха, включая требования по доступности для маломобильных групп населения. Два корпуса, рассчитанные на 1144 места, получат интересные архитектурные решения, современное оснащение, удобные комнаты и общественные зоны. Комплекс включит в себя два блока: двухэтажный корпус Б будет простой прямоугольной формы, а корпус А построят с башнями неправильной многогранной формы высотой 15 этажей. В обоих зданиях предусмотрены комнаты для проживания студентов», — рассказал Владимир Ефимов.
Согласно проекту комнаты можно будет объединять в двух- и трехкомнатные ячейки. В каждой из них будет кухня-ниша, санузел и душевая. На уровне второго этажа корпуса соединят надземным переходом.
«Москомархитектура согласовала архитектурно-градостроительное решение данного объекта. Корпус А получит сложную геометрическую форму: пятиэтажная часть здания между тремя башнями будет заглублена внутрь на три метра и иметь скошенные края. Основной архитектурный прием на башнях — хаотичное расположение квадратных окон разных размеров и с разной степенью заглубления. Малоэтажные секции корпусов А и Б, наоборот, будут отличаться четкой модульной сеткой окон», — отметил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергей Кузнецов.
Для отделки башен используют бетонную плитку под кирпич светлых оттенков с небольшим градиентом, переходящим в светло-серый цвет. Малоэтажные секции облицуют металлическими панелями и ламелями графитово-черного цвета. Окна и парапеты сделают из стеклофибробетона серого цвета. В комплексе будет центральная система кондиционирования, ее наружные блоки установят на крыше зданий.
В общежитии смогут поселиться маломобильные студенты. Для них обустроят специальные подъемники у входа в здание и большие санузлы, в которые можно будет попасть на инвалидной коляске.