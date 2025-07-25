В Хамовниках построят общежитие для студентов Сеченовского университета

«Концепция предполагает создание максимально комфортной среды для проживания, учебы и отдыха, включая требования по доступности для маломобильных групп населения. Два корпуса, рассчитанные на 1144 места, получат интересные архитектурные решения, современное оснащение, удобные комнаты и общественные зоны. Комплекс включит в себя два блока: двухэтажный корпус Б будет простой прямоугольной формы, а корпус А построят с башнями неправильной многогранной формы высотой 15 этажей. В обоих зданиях предусмотрены комнаты для проживания студентов», — рассказал Владимир Ефимов.