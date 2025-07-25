Сергей Собянин: количество поездок на трамваях в Москве за год выросло на 11%

Пять лет работает обновленная трамвайная линия у Павелецкого вокзала. За это время ею воспользовались более 107 миллионов человек. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.
«Во время реконструкции пути перенесли ближе к вокзалу, обустроили новый поворот в сторону станции метро “Пролетарская”. В рамках комплексного благоустройства Новокузнецкой улицы на трамвайных остановках были оборудованы приподнятые посадочные платформы, удобные для маломобильных пассажиров», — написал мэр Москвы.
Сейчас здесь проходят маршруты трамваев А, № 3, 38 и 39, они охватывают 15 районов города. Кроме того, изменился маршрут легендарной «Аннушки» — трамваи ходят от станции метро «Чистые пруды» мимо «Павелецкой» и «Пролетарской» до станции Калитники второго Московского центрального диаметра.
Трамвайная линия позволила создать альтернативные маршруты для поездок в центр города и разгрузила станции «Павелецкая» Кольцевой и Замоскворецкой линий метро. Пассажиры, добирающиеся до центра с юга по Серпуховско-Тимирязевской линии, также получили возможность пересесть на трамвай рядом со станцией метро «Тульская».
Модернизация линии стала важным шагом в развитии городского транспорта, поскольку трамваи пользуются большой популярностью у пассажиров. С начала 2025 года москвичи и гости столицы совершили свыше 100 миллионов поездок на столичных трамваях, что на 11 процентов больше, чем за аналогичный период 2024-го.
В прошлом году обновили свыше 15 километров путей в разных районах Москвы и открыли восстановленную трамвайную линию на улице Сергия Радонежского, соединившую существующие пути на бульваре Энтузиастов и Андроньевской площади.
К вводу в эксплуатацию готовятся еще две линии. Так, спустя 30 лет трамваи вернутся на Трифоновскую улицу и снова начнут ходить на участке от улицы Образцова до Рижской площади.
Другая линия, строящаяся на улице Маши Порываевой и проспекте Академика Сахарова, свяжет Комсомольскую площадь с Чистопрудным бульваром. Она позволит пройти диаметральным маршрутам через центр города. Благодаря этому на трамвае без пересадок можно будет доехать от Сокольников до станции метро «Новокузнецкая» или Павелецкого вокзала.
Почти все курсирующие по городу вагоны — последнего поколения, а средний возраст подвижного состава не превышает шести лет. Это лучший показатель не только в России, но и среди всех мегаполисов мира.