Сергей Собянин: количество поездок на трамваях в Москве за год выросло на 11%

Модернизация линии стала важным шагом в развитии городского транспорта, поскольку трамваи пользуются большой популярностью у пассажиров. С начала 2025 года москвичи и гости столицы совершили свыше 100 миллионов поездок на столичных трамваях, что на 11 процентов больше, чем за аналогичный период 2024-го.