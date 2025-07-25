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Священный Синод РПЦ освободил архиереев от управления в Самаре и Отрадном

24 июля Священный Синод РПЦ постановил освободить митрополита Сергия Самарского и Новокуйбышевского от руководства митрополией.

В четверг, 24 июля 2025 года, Священный Синод РПЦ постановил освободить митрополита Сергия Самарского и Новокуйбышевского от руководства митрополией.

Достигнув 74-летнего возраста в текущем году, иерарх завершил свою деятельность после более чем трех десятилетий во главе Самарской епархии.

На должность управляющего Самарской митрополией был назначен епископ Феодосий, прежде занимавший пост главы Нижнетагильской и Невьянской епархии.

К слову, Священный Синод постановил освободить от обязанностей и епископа Отрадненского и Похвистневского Никифора. На его место назначен игумен Кирилл (Умрилов), ранее служивший в Томской епархии.

Ранее мы писали, в Самаре покажут музыкальное произведение, созданное по воспоминаниям детей времен войны. Семь детских рассказов станут основой для интерпретации через звуки, шумы и тишину.

Недавно мы выпустили материал по биографии Высоцкого — прочитать его можно здесь.