Священный Синод РПЦ освободил архиереев от управления в Самаре и Отрадном

В четверг, 24 июля 2025 года, Священный Синод РПЦ постановил освободить митрополита Сергия Самарского и Новокуйбышевского от руководства митрополией.
Достигнув 74-летнего возраста в текущем году, иерарх завершил свою деятельность после более чем трех десятилетий во главе Самарской епархии.
На должность управляющего Самарской митрополией был назначен епископ Феодосий, прежде занимавший пост главы Нижнетагильской и Невьянской епархии.
К слову, Священный Синод постановил освободить от обязанностей и епископа Отрадненского и Похвистневского Никифора. На его место назначен игумен Кирилл (Умрилов), ранее служивший в Томской епархии.
Ранее мы писали, в Самаре покажут музыкальное произведение, созданное по воспоминаниям детей времен войны. Семь детских рассказов станут основой для интерпретации через звуки, шумы и тишину.
Недавно мы выпустили материал по биографии Высоцкого — прочитать его можно здесь.