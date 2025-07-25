Омичам рассказали, какие у них есть права при задержке авиарейсов

Ситуация с авиасообщением в Омске остается напряженной: за последнюю неделю зафиксированы серьезные задержки рейсов. Пассажиры, направлявшиеся в Москву, столкнулись с задержкой в 19 часов, а рейс до Сочи был отложен на 8 часов. Причиной сбоев стали ограничения в других аэропортах страны, связанные с обеспечением безопасности полетов, пишет Om1.
Роспотребнадзор напоминает, что при задержке рейса пассажир вправе отказаться от полета и вернуть стоимость билета, включая невозвратные тарифы. Также можно претендовать на компенсацию материального ущерба (например, за сорванные экскурсии) и морального вреда. За каждый час просрочки авиакомпания обязана выплатить штраф в размере 100 рублей (но не более 50% от стоимости билета), если не докажет наличие объективных причин задержки.
При длительной задержке авиакомпания обязана обеспечить пассажиров напитками после 2 часов ожидания, предоставить горячее питание через 4 часа (затем каждые 6 часов днем и 8 часов ночью). Пассажирам с детьми до 7 лет выделяется комната матери и ребенка. Всем пассажирам предоставляются два бесплатных звонка или отправки email. При задержке более 8 часов днем или 6 часов ночью авиакомпания должна организовать размещение в гостинице и трансфер.
В случае возникновения спорных ситуаций пассажиры могут обратиться в региональное управление Роспотребнадзора или позвонить на горячую линию по защите прав потребителей: 8−800−555−49−43. Для международных рейсов действуют специальные правила, установленные международными договорами РФ.