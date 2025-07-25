Омичам рассказали, какие у них есть права при задержке авиарейсов

Роспотребнадзор напоминает, что при задержке рейса пассажир вправе отказаться от полета и вернуть стоимость билета, включая невозвратные тарифы. Также можно претендовать на компенсацию материального ущерба (например, за сорванные экскурсии) и морального вреда. За каждый час просрочки авиакомпания обязана выплатить штраф в размере 100 рублей (но не более 50% от стоимости билета), если не докажет наличие объективных причин задержки.