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Иркутское УФАС оштрафовало администрацию Шелеховского района за нарушение при передаче объекта водоснабжения

Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области выявило нарушение антимонопольного законодательства в действиях администрации Шелеховского района.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Администрация незаконно передала объект водоснабжения в пользование МУП «Водоканал» без проведения торгов.

Ранее УФАС предписало администрации района прекратить действия по передаче этого объекта ООО «Чистый ключ» по договору аренды. Несмотря на предписание, администрация передала объект МУП «Водоканал», сославшись на его статус гарантирующей организации.

УФАС напоминает, что муниципальное имущество, предназначенное для передачи по концессионному соглашению, не может быть передано в аренду без торгов. В результате начальник отдела управления по распоряжению муниципальным имуществом администрации Шелеховского района был оштрафован.