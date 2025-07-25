Средняя зарплата в Омской области превысила 75 тысяч рублей

В Омской области продолжается рост заработных плат. По данным Омскстата, в мае 2025 года средняя номинальная зарплата в регионе составила 75 479 рублей. Это на 5,4 тысячи больше, чем месяцем ранее — в апреле средний доход жителей области был на уровне 70 067 рублей.