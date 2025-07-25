В Самаре 31 июля откроется выставка-путешествие художника Николая Кикина

31 июля в 18:00 в Самарском художественном музее откроется персональная выставка «Открывая миры» (0+) самарского художника Николая Георгиевича Кикина.
Экспозиция представляет собой итог творческих поездок автора по России и за рубеж. В работах — пейзажи Севера, тропических широт, зарубежных стран и, конечно, Волги — постоянного источника вдохновения художника.
Николай Кикин — член Союза художников России, выпускник Самарского художественного училища и Поволжской соцгуманитарной академии. Работает в жанрах пейзажа, портрета и тематической картины.
Вход на открытие выставки — свободный. Адрес: ул. Куйбышева, 92.
Напомним, сегодня, 25 июля, в «Заварке» пройдет концерт Сергея Бережного и читка воспоминаний «7th» (6+). Мероприятие посвящено детям военного Куйбышева.
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