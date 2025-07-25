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Более тысячи машин ждут проезда по мосту из Кубани

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Более 1 тысячи машин ожидают проезда Крымского моста из Кубани, со стороны Крыма в очереди скопилось более 800 автомобилей, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.

На 8 утра в очереди с обеих сторон находилось более 1,5 тысяч машин.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1020 транспортных средств. Время ожидания более трёх часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 820 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — говорится в сообщении на 11.00 мск.

Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.