Более тысячи машин ждут проезда по мосту из Кубани

На 8 утра в очереди с обеих сторон находилось более 1,5 тысяч машин.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1020 транспортных средств. Время ожидания более трёх часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 820 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — говорится в сообщении на 11.00 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.