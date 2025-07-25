Более тысячи машин ждут проезда по мосту из Кубани

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1020 транспортных средств. Время ожидания более трёх часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 820 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — говорится в сообщении на 11.00 мск.