Разработаны защитные метки от подделок, видимые в только под определенным углом

Данная особенность этих сложных наноструктур, как объясняют младший научный сотрудник физического факультета ИТМО Павел Кустов и его коллеги, заставляет их уникальным образом взаимодействовать со светом. В частности, при падении света под углом от 57 до 75 градусов они способны менять свойства его луча, тогда как в других случаях этого не происходит, что полезно при создании защитных меток.