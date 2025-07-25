Боинг S7, летевший из Новосибирска в Сочи, вернулся в Толмачёво спустя 3,5 часа

Пассажирский самолёт Boeing 737 авиакомпании S7, направлявшийся из Новосибирска в Сочи, экстренно вернулся в Толмачёво после 3,5 часов в воздухе. Причиной стал сработавший сигнал разгерметизации на борту. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Самолёт S7, вылетевший из Новосибирска в Сочи в 11:36, начал совершать круговые манёвры над Чулымским районом. Эти данные отобразились на сервисе Flightradar. Согласно информации, опубликованной там же, на борту возникла нештатная ситуация. Как позже стало известно из радиоэфира, имеющегося в распоряжении КП-Новосибирск, причиной стала разгерметизация воздушного судна.
На экранах сервисов по отслеживанию полётов видно, как самолёт кружил над Чулымом, расходуя топливо, прежде чем благополучно приземлиться в Новосибирске.