Боинг S7, летевший из Новосибирска в Сочи, вернулся в Толмачёво спустя 3,5 часа

Самолёт S7, вылетевший из Новосибирска в Сочи в 11:36, начал совершать круговые манёвры над Чулымским районом. Эти данные отобразились на сервисе Flightradar. Согласно информации, опубликованной там же, на борту возникла нештатная ситуация. Как позже стало известно из радиоэфира, имеющегося в распоряжении КП-Новосибирск, причиной стала разгерметизация воздушного судна.