Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за массовой задержки авиарейсов в челябинском аэропорту прокуратура организовала проверку

В пятницу, 25 июля, в челябинском аэропорту имени Игоря Курчатова задержали несколько самолётов. В связи с этим транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров.

Источник: Pchela.News

Первый самолёт должен был улететь в Сочи в 02:00, но в итоге его перенесли на 15:50. Ещё один рейс в курортный город был назначен на 5:55, но вылетел лишь в 09:19. Также позднее вылетели туристы, направляющиеся в Минеральные Воды. Их рейс должны были выполнить в 07:00, но самолёт улетел в 09:55. На данный момент задерживают самолёты в Москву и Сочи.

— В связи с задержками авиарейсов в аэропорту Челябинска транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в сфере исполнения законодательства о защите прав потребителей, — сообщили в ведомстве.

При задержке рейса каждый путешественник имеет право на возврат денег и компенсацию убытков, а в некоторых случаях даже на бесплатное питание или гостиницу. Роспотребнадзор открыл горячую линию и рассказал, как действовать в подобных ситуациях.