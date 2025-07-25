Из-за массовой задержки авиарейсов в челябинском аэропорту прокуратура организовала проверку

Первый самолёт должен был улететь в Сочи в 02:00, но в итоге его перенесли на 15:50. Ещё один рейс в курортный город был назначен на 5:55, но вылетел лишь в 09:19. Также позднее вылетели туристы, направляющиеся в Минеральные Воды. Их рейс должны были выполнить в 07:00, но самолёт улетел в 09:55. На данный момент задерживают самолёты в Москву и Сочи.