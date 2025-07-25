Нижегородцам объяснили запрет на захоронение животных

За основу изменений был взят пункт № 27 приказа Минсельхоза РФ от 11 ноября 2024 г. № 677. Формулировки из приказа были обновлены в постановлении правительства, так как ранее, там были указаны положения из приказа Минсельхоза РФ № 626 от 26 октября 2020, который утратил силу.