Нижегородцам объяснили запрет на захоронение животных

Постановление от 15 июля лишь уточняет формулировки в соответствии с федеральным законодательством.
«Фактические изменения в правила обращения с животными после их смерти не вносятся», — сообщили в пресс-службе.
За основу изменений был взят пункт № 27 приказа Минсельхоза РФ от 11 ноября 2024 г. № 677. Формулировки из приказа были обновлены в постановлении правительства, так как ранее, там были указаны положения из приказа Минсельхоза РФ № 626 от 26 октября 2020, который утратил силу.
«Как и раньше, в случае смерти животного необходимо обратиться в ветеринарное учреждение для организации кремации. Полномочия по надзору за исполнением ветеринарных правил осуществляет территориальное управление Россельхознадзора», — поясняется в сообщении.