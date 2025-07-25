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Мужчина в Индии представлялся послом вымышленной страны

В Индии сотрудники спецподразделения полиции задержали мужчину, организовавшего поддельное посольство в жилом доме недалеко от Дели. Как сообщил старший офицер Сушил Гуле, 47-летний Харшвардхан Джайн выдавал себя за посла вымышленных государств и обещал помощь в трудоустройстве за рубежом.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как сообщают в The Guardian, Джайн представлялся советником или дипломатом Себорги и Вестарктики — вымышленных государств, не имеющих официальных представительств. В доме, где он принимал гостей, были размещены флаги разных стран. Полицейские обнаружили поддельные печати Министерства иностранных дел Индии и еще 30 государств, а также фотографии, на которых Джайн пририсован к мировым лидерам.

При обыске дома изъяты четыре автомобиля с фальшивыми дипломатическими номерами, около четырех с половиной миллионов индийских рупий — примерно четыре миллиона рублей — и наличные в иностранной валюте. Следствие также подозревает Джайна в отмывании денег через фиктивные компании за границей.

Против него возбуждены дела по статьям о подделке документов, самозванстве и мошенничестве. Комментарий самого Джайна или его адвоката получить не удалось.