Мужчина в Индии представлялся послом вымышленной страны

Как сообщают в The Guardian, Джайн представлялся советником или дипломатом Себорги и Вестарктики — вымышленных государств, не имеющих официальных представительств. В доме, где он принимал гостей, были размещены флаги разных стран. Полицейские обнаружили поддельные печати Министерства иностранных дел Индии и еще 30 государств, а также фотографии, на которых Джайн пририсован к мировым лидерам.
При обыске дома изъяты четыре автомобиля с фальшивыми дипломатическими номерами, около четырех с половиной миллионов индийских рупий — примерно четыре миллиона рублей — и наличные в иностранной валюте. Следствие также подозревает Джайна в отмывании денег через фиктивные компании за границей.
Против него возбуждены дела по статьям о подделке документов, самозванстве и мошенничестве. Комментарий самого Джайна или его адвоката получить не удалось.