Мужчина в Индии представлялся послом вымышленной страны

Как сообщают в The Guardian, Джайн представлялся советником или дипломатом Себорги и Вестарктики — вымышленных государств, не имеющих официальных представительств. В доме, где он принимал гостей, были размещены флаги разных стран. Полицейские обнаружили поддельные печати Министерства иностранных дел Индии и еще 30 государств, а также фотографии, на которых Джайн пририсован к мировым лидерам.