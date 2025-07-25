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Омский «Авангард» расторг контракт с вратарём Михаилом Бердиным

Обменять игрока так и не удалось.

Источник: Om1 Омск

Омский «Авангард» и вратарь Михаил Бердин расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

О расторжении сообщают соцсети клуба. 27-летний Бердин перешёл в «Авангард» летом 2024 года, но получил тяжёлую травму и восстанавливался значительную часть сезона. В 19 играх сезона-24/25 он провёл 11 игр, одержал 9 побед и достиг коэффициента надёжности 1.87 шайбы на 60 минут, отражая по 92.9% бросков в среднем.

Клуб поблагодарил Михаила за игру и пожелал успешного продолжения карьеры. Расторжение контракта с хоккеистом освободило 45 миллионов рублей из зарплатного бюджета команды.