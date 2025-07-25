Педро Паскаль поделился опытом борьбы с тревогой

В 2025 году Паскаль также участвует в других крупных проектах, в том числе во втором сезоне «Одного из нас», фильме «Материалистка» и новой ленте Marvel «Фантастическая четверка. Первые шаги». Несмотря на плотный график и статус звезды, он подчеркивает: справляться с внутренними трудностями ему помогает то же, что и всем остальным, — внимание к близким и честный разговор.