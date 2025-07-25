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Педро Паскаль поделился опытом борьбы с тревогой

Состояние совпало с периодом работы над фильмом «Эддингтон» — жанровым миксом в духе черной комедии, вестерна и теории заговора. События картины разворачиваются в мае 2020 года, в разгар пандемии, и демонстрируют самые разные формы тревожности.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Педро Паскаль
Источник: Legion-Media

Педро Паскаль объяснил, как справляется с тревожностью и как пандемия коронавируса изменила его подход к стрессу. В разговоре с журналом Men’s Health актер признался, что весной и летом 2020 года впервые задумался о том, как сильно отвык от настоящего общения.

Он заметил, как изменилось его поведение — прекратились разговоры с друзьями. «Раньше мы могли часами болтать по телефону, особенно в школе и колледже. Но постепенно я от этого отошел», — рассказал Паскаль. По его словам, изоляция напомнила ему, насколько важен живой контакт в тревожные периоды.

Он добавил, что долгое время старался не замечать внутреннее напряжение: листал ленты в соцсетях, смотрел сериалы, переключал себя, как мог. Но в какой-то момент привычные способы отвлечься перестали работать.

«Когда стало очень тяжело, я вернулся к тому, что всегда помогало: начал больше общаться, звонить, разговаривать, делиться тем, что чувствую. Это меня спасло», — признался актер.

В 2025 году Паскаль также участвует в других крупных проектах, в том числе во втором сезоне «Одного из нас», фильме «Материалистка» и новой ленте Marvel «Фантастическая четверка. Первые шаги». Несмотря на плотный график и статус звезды, он подчеркивает: справляться с внутренними трудностями ему помогает то же, что и всем остальным, — внимание к близким и честный разговор.