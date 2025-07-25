СФ расширил перечень оснований для лишения приобретенного гражданства

В перечень войдут более 20 новых оснований, гражданства будут лишать за совершение насильственных действий сексуального характера; публичные призывы, оправдание или пропаганду терроризма; секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией для подрыва безопасности России; содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов; помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности России; публичные призывы к такой деятельности; пропаганду нацистской атрибутики или символики; неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру страны.