Компанию по добыче гравия оштрафовали на 400 тыс руб в Иркутском районе

Внеплановые документарные проверки провело управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. Инспекция прошла на острове Зуевский в Иркутском районе в 2025 году. Стоит отметить, что контроль был согласован с прокуратурой региона. Об этом КП-Иркутск рассказали в Россельхознадзоре по Приангарью и Бурятии.