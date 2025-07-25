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Компанию по добыче гравия оштрафовали на 400 тыс руб в Иркутском районе

На трех участках сельхозназначения несколько лет велась промышленная добыча.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Внеплановые документарные проверки провело управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. Инспекция прошла на острове Зуевский в Иркутском районе в 2025 году. Стоит отметить, что контроль был согласован с прокуратурой региона. Об этом КП-Иркутск рассказали в Россельхознадзоре по Приангарью и Бурятии.

— На трех участках сельхозназначения несколько лет велась промышленная добыча песчано-гравийной смеси (ПГС). В результате собственник земельных участков и разработчик гравийных карьеров нарушили плодородные земли на площади 14,3 гектаров, создали карьеры на площади 11 гектаров, свалки ТБО и строительных отходов, — рассказывают в ведомстве.

Раньше Россельхознадзор много раз просил владельцев участков восстановить поврежденные земли, но эти просьбы не были выполнены. И вот 9 июля 2025 года ведомство наложило на компанию административный штраф в размере 400 тысяч рублей за нарушение требований земельного законодательства.