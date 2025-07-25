В Перми задержали подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков

При личном досмотре правоохранители обнаружили и изъяли у 34-летней женщины и 27-летнего мужчины свертки с запрещенными веществами. Экспертиза показала, что в свертках — марихуана и мефедрон массой 0,72 грамма и 0,9 грамма соответственно. Запрещенные вещества были приготовлены для дальнейшего сбыта через закладки.