В Перми задержали подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков

Сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков отдела полиции в Дзержинском районе Перми проводили оперативные мероприятия, и в районе дома на ул. Вильвенской их внимание привлекла пара. Подозрительных граждан задержали.
При личном досмотре правоохранители обнаружили и изъяли у 34-летней женщины и 27-летнего мужчины свертки с запрещенными веществами. Экспертиза показала, что в свертках — марихуана и мефедрон массой 0,72 грамма и 0,9 грамма соответственно. Запрещенные вещества были приготовлены для дальнейшего сбыта через закладки.
Затем полицейские обнаружили и изъяли в квартире, где жил фигурант, еще один сверток с наркотиком — мефедроном общей массой более 477 граммов. Он также был подготовлен к дальнейшей незаконной реализации.
Установлено, что злоумышленники нигде не работают и ранее не привлекались ни к уголовной, ни к административной ответственности. Заняться распространением наркотиков их сподвигла надежда на легкий и быстрый заработок.
По фактам покушения на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере возбуждены уголовные дела, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.