В конце июля — начале августа сотни домов в Перми останутся без холодной воды

Воду отключат в сотнях многоквартирных домов нескольких районов города. В некоторых домах воды не будет сутки. Так, в ближайшие дни без воды временно останутся жители домов по улицам Мира, Советской Армии, Дружбы, Крупской, Аркадия Гайдара, Чернышевского, Подлесная, а также часть домов на бульваре Гагарина. С графиком и полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке. Жителям рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды на период отключений.