В конце июля — начале августа сотни домов в Перми останутся без холодной воды

В конце июля и в начале августа в Перми снова запланированы отключения холодной воды. Это связано с проведением ремонтных работ на сетях, сообщили в компании «Новогор-Прикамья». Работы пройдут в Индустриальном, Мотовилихинском, Свердловском, Орджоникидзевском, Дзержинском, Кировском и Ленинском районах краевой столицы.
Воду отключат в сотнях многоквартирных домов нескольких районов города. В некоторых домах воды не будет сутки. Так, в ближайшие дни без воды временно останутся жители домов по улицам Мира, Советской Армии, Дружбы, Крупской, Аркадия Гайдара, Чернышевского, Подлесная, а также часть домов на бульваре Гагарина. С графиком и полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке. Жителям рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды на период отключений.