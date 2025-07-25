Пострадавшего при пожаре сотрудника МЧС доставили из Новошахтинска в Ростов

Также донской глава добавил, что при пожаре погибли два человека. Ранее в МЧС предварительно сообщили об умершей женщине. Второй погибший — пожарный 19-й пожарно-спасательной части донского МЧС Олег Гулевский. Мужчине было 38 лет, у него остались жена и сын.