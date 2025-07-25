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Пострадавшего при пожаре сотрудника МЧС доставили из Новошахтинска в Ростов

Медики оказывают помощь двум сотрудникам МЧС, пострадавшим при пожаре в Новошахтинске.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области двое сотрудников МЧС, пострадавших при пожаре в торговом центре Новошахтинска, находятся под наблюдением медиков. Одного из них перевезли на лечение в Ростов-на-Дону, сообщил в своем телеграм-канале врио главы региона Юрий Слюсарь.

— Два сотрудника пострадали. Один из них находится в больнице Новошахтинска, второго перевезли в лечебное учреждение Ростова. Желаю им скорейшего выздоровления, — написал Юрий Слюсарь.

Также донской глава добавил, что при пожаре погибли два человека. Ранее в МЧС предварительно сообщили об умершей женщине. Второй погибший — пожарный 19-й пожарно-спасательной части донского МЧС Олег Гулевский. Мужчине было 38 лет, у него остались жена и сын.

— Выражаю глубокие соболезнования близким погибших. Светлая память. Мы обязательно окажем всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

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