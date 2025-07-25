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Температура воды в Волге в Самаре держится на уровне выше +23 градусов

Июль в самом разгаре, и 63 регион по-прежнему наслаждается теплой погодой! Насколько же прогрелась вода? Представляем актуальную информацию о температуре воды в Волге на территории Самарской области на 25 июля, основанную на последних данных Приволжского УГМС.

Июль в самом разгаре, и 63 регион по-прежнему наслаждается теплой погодой!

Насколько же прогрелась вода? Представляем актуальную информацию о температуре воды в Волге на территории Самарской области на 25 июля, основанную на последних данных Приволжского УГМС.

В Самаре волжская вода продолжает немного нагреваться, удерживаясь на отметке выше +23 градусов. Аналогичная температура зафиксирована в Саратовском водохранилище, в районе Сызрани.

В Тольятти, в Куйбышевском водохранилище, являющимся частью Волги, вода еще более теплая — превышает +24 градуса.

Ранее мы писали, что в Самарской области пройдут масштабные рейды ГИБДД. Водителей ждет усиленный контроль с 25 по 27 июля.

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