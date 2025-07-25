В Новосибирске школьнику выплатят 40 тысяч рублей за укус собаки

Суд удовлетворил иск районного прокурора о компенсации морального вреда, причинённого ребёнку нападением собаки в Первомайском районе Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.
Инцидент произошёл в 2023 году в лесном массиве неподалёку от улицы Звёздной. Безнадзорная собака напала на школьника и укусила его за правую руку. Врачи зафиксировали ссадины и назначили курс вакцинации.
Прокуратура провела проверку по жалобе родителей пострадавшего ребёнка. Учитывая причинённую боль и стресс, прокурор направил в суд иск с требованием выплатить компенсацию морального вреда.
Первомайский районный суд Новосибирска удовлетворил требования надзорного органа. В результате школьнику присудили выплату в размере 40 тысяч рублей.