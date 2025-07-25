Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске школьнику выплатят 40 тысяч рублей за укус собаки

Ребёнка покусала собака в лесу возле улицы Звёздной.

Источник: Комсомольская правда

Суд удовлетворил иск районного прокурора о компенсации морального вреда, причинённого ребёнку нападением собаки в Первомайском районе Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Инцидент произошёл в 2023 году в лесном массиве неподалёку от улицы Звёздной. Безнадзорная собака напала на школьника и укусила его за правую руку. Врачи зафиксировали ссадины и назначили курс вакцинации.

Прокуратура провела проверку по жалобе родителей пострадавшего ребёнка. Учитывая причинённую боль и стресс, прокурор направил в суд иск с требованием выплатить компенсацию морального вреда.

Первомайский районный суд Новосибирска удовлетворил требования надзорного органа. В результате школьнику присудили выплату в размере 40 тысяч рублей.