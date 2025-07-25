Россияне не готовы встречаться с Настями и Никитами

В опросе приняли участие 1300 жителей страны из разных регионов. 69% россиян считают имя важным при первом контакте. Женщины чаще придают этому значение: 77% признались, что обращают внимание на имя, тогда как среди мужчин этот показатель составил 53%.
У 45% респондентов есть список имен, вызывающих сомнения. Четверть участников признались, что составили личный стоп-лист — перечень имен, с обладателями которых не готовы начинать отношения. При этом для 31% имя вообще не имеет значения.
Наиболее привлекательными женщины считают имена Александр, Дмитрий, Максим, Роман и Андрей. Мужчины чаще симпатизируют Викториям, Екатеринам, Алисам, Аннам и Елизаветам.
40% опрошенных отметили, что некоторые имена преследуют их: они постоянно встречаются среди знакомых. У каждого четвертого есть имена, которые прочно ассоциируются с негативным опытом и больше не вызывают желания общаться.
Тем не менее большинство участников готовы преодолеть предвзятость: 84% заявили, что дали бы шанс человеку, даже если имя вызывает неприятные ассоциации. Совпадение имени с бывшим партнером не смущает 51% респондентов. Для 39% это создает легкий дискомфорт, а 10% считают такой фактор серьезным поводом для отказа от отношений.