Россияне не готовы встречаться с Настями и Никитами

Тем не менее большинство участников готовы преодолеть предвзятость: 84% заявили, что дали бы шанс человеку, даже если имя вызывает неприятные ассоциации. Совпадение имени с бывшим партнером не смущает 51% респондентов. Для 39% это создает легкий дискомфорт, а 10% считают такой фактор серьезным поводом для отказа от отношений.