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Россияне не готовы встречаться с Настями и Никитами

По сведениям исследования VK Знакомств, имя может стать причиной отказа от общения. И только для 31% респондентов оно вообще не имеет значения.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Девушка в красном платье и парень в рубашке и джинсах смотрят друг на друга
Источник: shutterstock.com

В опросе приняли участие 1300 жителей страны из разных регионов. 69% россиян считают имя важным при первом контакте. Женщины чаще придают этому значение: 77% признались, что обращают внимание на имя, тогда как среди мужчин этот показатель составил 53%.

Каждый второй пользователь хотя бы однажды пролистывал анкету в приложении из-за имени, которое вызывало антипатию. Женщины делают это чаще — 65%, у мужчин — 30%.

У 45% респондентов есть список имен, вызывающих сомнения. Четверть участников признались, что составили личный стоп-лист — перечень имен, с обладателями которых не готовы начинать отношения. При этом для 31% имя вообще не имеет значения.

Чаще всего в антирейтинге женских имен оказались Анастасия, Галина, Ольга, Зоя и Валентина. Среди мужских — Никита, Сергей, Алексей, Антон и Василий.

Наиболее привлекательными женщины считают имена Александр, Дмитрий, Максим, Роман и Андрей. Мужчины чаще симпатизируют Викториям, Екатеринам, Алисам, Аннам и Елизаветам.

40% опрошенных отметили, что некоторые имена преследуют их: они постоянно встречаются среди знакомых. У каждого четвертого есть имена, которые прочно ассоциируются с негативным опытом и больше не вызывают желания общаться.

Тем не менее большинство участников готовы преодолеть предвзятость: 84% заявили, что дали бы шанс человеку, даже если имя вызывает неприятные ассоциации. Совпадение имени с бывшим партнером не смущает 51% респондентов. Для 39% это создает легкий дискомфорт, а 10% считают такой фактор серьезным поводом для отказа от отношений.