Для застройки территории по улице Плеханова изымут административное здание

В Перми для реновации территории в границах улиц Плеханова, Кронштадтской и Лугового переулка изымут земельный участок по ул. Плеханова, 53. Об этом со ссылкой на краевое Минимущества сообщает Business-class.
Для муниципальных нужд Перми изымут земельный участок площадью 574 кв. м и пять нежилых помещений, расположенных на этом же участке. Общая площадь помещений составляет 494,4 кв. м.
Застройщик обязан оценить изымаемое имущество и возместить стоимость изымаемых объектов и убытков за свой счет.