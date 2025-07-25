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Для застройки территории по улице Плеханова изымут административное здание

Застройщик должен возместить стоимость изымаемых объектов и убытков.

Источник: Комсомольская правда

В Перми для реновации территории в границах улиц Плеханова, Кронштадтской и Лугового переулка изымут земельный участок по ул. Плеханова, 53. Об этом со ссылкой на краевое Минимущества сообщает Business-class.

Для муниципальных нужд Перми изымут земельный участок площадью 574 кв. м и пять нежилых помещений, расположенных на этом же участке. Общая площадь помещений составляет 494,4 кв. м.

Застройщик обязан оценить изымаемое имущество и возместить стоимость изымаемых объектов и убытков за свой счет.