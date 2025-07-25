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Один из велосипедов марки Stels запретили продавать в Беларуси

Модель велосипеда не выдержала испытаний при нагрузке, поэтому на нее распространяется запрет на ввоз и продажу.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Госстандарт запретил продавать в Беларуси одну из моделей велосипеда марки Stels, об этом сообщила пресс-служба комитета.

Речи идет о модели Navigator-300 производства Жуковского веломотозавода, которая попала в перечень опасной продукции.

Как уточнили в Госстандарте, велосипед не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза. При испытаниях стержень руля разрушился при нагрузке в 2000 Ньютонов.

Предписание Госстандарта было выдано 18 июля, вступило в силу 25 июля.

Согласно информации комитета, запрет распространяется на ввоз и реализацию данной модели велосипеда в Беларусь.