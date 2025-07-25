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Шульман заочно арестовали за уклонение от исполнения обязанностей иноагента

Шульман заочно арестовали за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Политолога Екатерину Шульман (признана иноагентом) заочно арестовали по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шульман Е. М.», — сказали в суде.

Минюст внёс Шульман в список иноагентов в апреле 2022 года. Во время рассмотрения в суде её жалобы на это решение было установлено, что она получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом, в том числе от Оксфордского российского фонда и фонда Карнеги (внесен в список нежелательных НПО в России).

Ранее Шульман несколько раз штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в контенте. Кроме того, ей назначали штраф в размере 10 тысяч рублей за участие в организации, деятельность которой в РФ признана нежелательной.