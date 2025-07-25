Средний возраст состава ХК «Лада» перед стартом сезона составляет почти 25 лет

До этого выступал за «Витязь», «Спартак», «Салават Юлаев», «Авангард», ЦСКА и «Сибирь». Брал серебро Кубка Гагарина с «армейцами» (2016), дважды завоевывал Кубок Континента (2016, 2017) и столько же раз бронзу КХЛ (2014−2015 и 2018−2019). В целом в лиге уже почти 14 лет.