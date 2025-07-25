Средний возраст состава ХК «Лада» перед стартом сезона составляет почти 25 лет

Проанализировали данные с портала Eliteprospects к концу июля. Учитывали в том числе молодых хоккеистов с пробными контрактами с «автозаводцами».
Средний возраст команды перед стартом нового розыгрыша КХЛ — его «Лада» проведет на Западе вместо подмосковного «Витязя» — составляет 24,65 года. Для сравнения, в прошлой «регулярке» было 26,89, а в сезоне 2023−2024 — 26,84 года.
Самый молодой хоккеист в ростере волжан сейчас — 19-летний защитник Семен Федоров. Это новосибирский воспитанник тульского клуба АКМ с пробным контрактом.
В прошлом сезоне МХЛ сыграл за «Академию» в 53 встречах. Из них четыре в плей-офф. Собрал 16 очков (три шайбы и 13 ассистов). Всего в Молодежной лиге — 137 встреч и 23 результативных балла (4+19) при показателе полезности −1.
Плюс 16 матчей в ВХЛ за туляков с двумя голевыми. Информации о подписании полноценного контракта с тольяттинцами пока нет, защитник все еще находится на просмотре.
Самый же возрастной хоккеист «Лады» — 35-летний форвард Дмитрий Кугрышев. Он в клубе из 63-го региона с сезона 2023−2024. В его активе — 137 встреч в форме волжан с 68 очками (26+42). Из них 34 в 65 матчах прошедшего чемпионата.
В 2015 году участвовал в Матче звезд. Также есть «Мишель Бержерон Трофи». Его дают лучшему атакующему новичку юниорской лиги Квебека. Приз достался по итогам сезона 2008−2009.
Ждать ли еще большее омоложение состава «Лады»? Или окончательный ростер «автозаводцев» станет постарше? Трансферное окно все еще открыто. Да и пробные контракты с молодыми хоккеистами не вечные. Ждем новостей от представителей «Лады».
Недавно местную команду покинул 26-летний нападающий Никита Попугаев. Он был с волжанами с лета 2023 года.
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