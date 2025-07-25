Омские хирурги спасли пациента от инсульта инновационной операцией

В МСЧ № 4 успешно провели сложную операцию по удалению тромба из сосудов головного мозга у 64-летнего пациента. Мужчину доставили в больницу с симптомами инсульта после внезапного ухудшения состояния в магазине, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Диагностика показала наличие тромба в средней мозговой артерии. Хирурги выполнили современную процедуру тромбэкстракции — малоинвазивное вмешательство по удалению тромба с помощью специального оборудования.
Операция прошла успешно, кровоток в мозге был полностью восстановлен. Пациент заметно улучшил свое состояние: нормализовалось давление, вернулись двигательные функции, восстановилась речь.
Послеоперационная реабилитация включает индивидуальную гимнастику, занятия на тренажерах и работу со специалистами — психологом, логопедом и эрготерапевтом.
С июня 2024 года в МСЧ № 4 проведено уже 33 подобных операции, которые помогают предотвратить серьезные повреждения головного мозга при нарушении кровообращения.
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