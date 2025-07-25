Омские хирурги спасли пациента от инсульта инновационной операцией

В МСЧ № 4 успешно провели сложную операцию по удалению тромба из сосудов головного мозга у 64-летнего пациента. Мужчину доставили в больницу с симптомами инсульта после внезапного ухудшения состояния в магазине, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.