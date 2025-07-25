Видеоигры помогают найти любовь и укрепить отношения

Согласно материалу The Guardian, игры оказываются удобной альтернативой офлайн-встречам: они снимают стресс, не требуют затрат, дают возможность лучше узнать партнера. Один из участников разговора на BBC рассказал, как они с супругой провели медовый месяц в игре Borderlands-2, экономя на жилье, а теперь продолжают путешествовать вместе по виртуальным мирам с маленьким ребенком на руках.
Даже игры, рассчитанные на одного, сближают: пары любят вместе проходить Resident Evil или Silent Hill, по очереди передавая контроллер и обсуждая сюжет. Такие моменты создают особую атмосферу, в которой проявляются черты характера партнера, например способность решать сложные задачи или сохранять спокойствие в стрессовой ситуации. Это полезный навык в быту, например при сборке мебели.
Пары сохраняют воспоминания о совместных вечерах в Animal Crossing или Stardew Valley, а с возрастом хотят показать внукам свои достижения — построенные квартиры в The Sims или уровни в Super Mario Maker. Все это превращается в своеобразные цифровые фотоальбомы совместной жизни.