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Видеоигры помогают найти любовь и укрепить отношения

Онлайн-проекты вроде GTA Online или Final Fantasy XIV периодически выполняют функцию виртуального свидания: пользователи общаются, помогают друг другу и порой начинают отношения в реальной жизни.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Парень с девушкой играют в игру с джойстиками
Источник: Freepik

Согласно материалу The Guardian, игры оказываются удобной альтернативой офлайн-встречам: они снимают стресс, не требуют затрат, дают возможность лучше узнать партнера. Один из участников разговора на BBC рассказал, как они с супругой провели медовый месяц в игре Borderlands-2, экономя на жилье, а теперь продолжают путешествовать вместе по виртуальным мирам с маленьким ребенком на руках.

Даже игры, рассчитанные на одного, сближают: пары любят вместе проходить Resident Evil или Silent Hill, по очереди передавая контроллер и обсуждая сюжет. Такие моменты создают особую атмосферу, в которой проявляются черты характера партнера, например способность решать сложные задачи или сохранять спокойствие в стрессовой ситуации. Это полезный навык в быту, например при сборке мебели.

Психологи уже рассматривают игры как способ работы с парами. Так, британский терапевт Элли Финч использует Minecraft, чтобы помочь клиентам лучше понять друг друга. По ее словам, совместное строительство дома в виртуальном мире может дать больше информации, чем часовой разговор.

Пары сохраняют воспоминания о совместных вечерах в Animal Crossing или Stardew Valley, а с возрастом хотят показать внукам свои достижения — построенные квартиры в The Sims или уровни в Super Mario Maker. Все это превращается в своеобразные цифровые фотоальбомы совместной жизни.